Torcida do Vasco se revolta com esquema de ingressos para Copa do Brasil

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 12:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Atlético-MG, se enfrentam neste sábado (19), às 18h30, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, em São Januário, e o clima para decisão esquenta cada vez mais. Após a divulgação da ATA publicada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), torcedores cruz-maltinos se indignaram com a redução dos ingressos à venda para o jogo.

De acordo com o documento da entidade carioca, 12.102 ingressos foram disponibilizados para os vascaínos, porém, a capacidade total de São Januário é de 20 mil pessoas. O número disponível de vendas, comparado ao último jogo no estádio, contra o Juventude, pelo Brasileirão, é 15% menor: no empate contra os gaúchos, eram 14.277 entradas à venda.

As equipes decidem uma vaga para a final da Copa do Brasil neste sábado (19). Para o Cruz-Maltino só a vitória interessa, tendo em vista que perdeu o primeiro jogo das semifinais por 2 a 1, na Arena MRV, e o vencedor do confronto vai enfrentar Corinthians ou Flamengo na grande decisão. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate contra o Timão.

