Vasco x Atlético-MG: tarólogo crava classificado para a final da Copa do Brasil

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 06:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro finalista da Copa do Brasil será definido neste sábado (19), no duelo entre Vasco e Atlético-MG. Para o tarólogo Maurício, do canal "Fanátticos", o clube mineiro vai avançar à decisão do torneio após o jogo em São Januário.

Para o tarólogo, o Atlético-MG terá firmeza no jogo e atuará mais na defensiva, para segurar o resultado. O vidente também viu um horizonte 'próspero' para o clube mineiro no duelo e 'caminhos abertos' para marcar um gol.

Em relação ao Vasco, o vidente previu um início de jogo perdido da equipe de Rafael Paiva. Maurício afirmou que o Cruzmaltino irá impor dificuldades para o adversário, mas não conseguirá reverter o resultado da partida de ida.

Maurício conta com quase 130 mil inscritos no Youtube. Na primeira partida, disputada no início do mês, na Arena MRV, o Atlético-MG venceu por 2 a 1. A outra semifinal será disputada no domingo (20), entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena.