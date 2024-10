Vasco x Atlético-MG: duelo tem retrospecto favorável para time carioca

Hulk e Leo Pelé em dividida (Foto: Divulgação/Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 07:30 • Belo Horizonte

Neste sábado (19), Atletico-MG e Vasco decidem quem será o primeiro classificado para a grande final da Copa do Brasil. Em São Januário, às 18h30 (de Brasília), o Galo entra em campo com a vantagem de 2 a 1 no placar, e o empate leva o time mineiro para a decisão. Contudo, o histórico do duelo entre os dois times é favorável para o cruz-maltino.

Em 102 jogos entre Galo e Vasco, o time alvinegro saiu vitorioso em 34 oportunidades, com 24 empates e 44 derrotas.

Nas partidas com palco no Rio de Janeiro - 41 jogos ao todo - 20 derrotas para o Atlético, com apenas oito triunfos e 13 empates.

Atlético-MG x Vasco (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Os dois times se enfrentaram apenas cinco vezes pela Copa do Brasil, e no torneio o clube cruz-maltino também leva vantagem: três vitórias para o time de Rafael Paiva contra dois triunfos para o Galo.

Novidades no elenco atleticano

A grande novidade para a torcida do Galo é o retorno do lateral Guilherme Arana na lista dos relacionados para a partida. O jogador vinha se recuperando de uma lesão na coxa esquerda e, ao lado de Rubens, retornam ao time.

Os atletas Junior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas estão de volta após servirem suas seleções durante a Data Fifa e integram a delegação que chegou ao Rio de Janeiro.

No departamento médico, seguem os atletas Matías Zaracho (hérnia do esporte), Bernard (joelho direito) e Cadu (joelho direito).

Provável Atlético

Everson; Saravia, Battaglia, Alonso e Arana; Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk.