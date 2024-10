Torcida do Vasco ensaia mosaico motivacional para semifinal da Copa do Brasil

Frase "Juntos pela Copa" será exibida nas sociais de São Januário (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 13:56 • Rio de Janeiro (RJ)

A torcida do Vasco vai exibir um mosaico nas sociais de São Januário, para o jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, neste sábado (19). "Juntos pela Copa" será a frase motivacional dos Cruz-maltinos, que foram derrotados no jogo de ida em Belo Horizonte, por 2 a 1 de virada. A imagem foi vazada durante teste de luz na noite anterior ao duelo decisivo.

O mosaico contará ainda com a reprodução de imagens com lances históricos, além de efeitos com led. Abaixo da frase principal, os torcedores escreveram “e no final, meu sonho é igual…”. A frase é de um trecho da música Amanhecer, do rapper vascaíno BK.

Até o momento, este é o jogo mais importante do Vasco na temporada. Para o Cruz-Maltino só a vitória interessa, tendo em vista que perdeu o primeiro jogo das semifinais por 2 a 1, na Arena MRV. O vencedor do confronto vai enfrentar Corinthians ou Flamengo na grande decisão. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate contra o Timão.

Atlético-MG x Vasco: como foi o jogo de ida da Copa do Brasil?

O torcedor que achou que o Atlético-MG sufocaria o Vasco se enganou. As equipes fizeram um jogo parelho desde o início. Aos 13 minutos, o Cruzmaltino pressionou, roubou a bola de Gustavo Scarpa e saiu em contra-ataque com Vegetti. O "Pirata" tocou para Emerson Rodríguez, que achou Philippe Coutinho. O "Pequeno Mágico" deu um drible desconcertante em Rubens, chutou sem chances para Everson e abriu o placar.

Quando resolveu apertar o Vasco, o Atlético-MG chegou com perigo. Paulinho obrigou Léo Jardim a fazer um milagre. Aos 37 minutos, Hulk cruzou na medida, e Guilherme Arana emendou um balaço no ângulo de Léo Jardim. Aos 43 minutos, o lateral-esquerdo arrancou e colocou a bola na cabeça de Paulinho, que se antecipou a Léo Jardim: 2 a 1.

A emoção que o primeiro tempo proporcionou aos torcedores não foi a mesma na etapa final. O Vasco até tentou arriscar, com os chutes de Sforza e Payet, aos seis e aos 43 minutos. O Atlético-MG levou perigo ao gol adversário com Hulk, aos 32 minutos, e Battaglia aos 33.