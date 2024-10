Torcedores do Vasco divergem opiniões sobre novo uniforme

Vegetti, artilheiro do Vasco, com novo terceiro uniforme para a temporada 24/25. (Foto: Divulgação/ Vasco)







25/10/2024

Nesta sexta-feira (25), o Vasco anunciou o seu novo unfiforme III para a temporada 2024/25. A camisa branca e dourada homenageia o centenário da Resposta Histórica, carta eternizada pelo clube como um marco na luta contra a discriminação racial e social no futebol brasileiro.

▶️ Vasco lança novo terceiro uniforme em homenagem à Resposta Histórica

Apesar do significado por trás, a camisa gerou divergência de opiniões entre os torcedores vascaínos nas redes sociais. A nova camisa substitui o uniforme preto, em homenagem aos Camisas Negras, lançado ano passado e sucesso de vendas. Confira os comentários:

A camisa conta com a tecnologia de revelação de trecho da carta, que é revelada em contato com a água, que faz alusão ao suor do torcedor e do jogador. Por ser uma camisa que remete ao tempo histórico do Vasco da Gama, a Cruz de Cristo foi escolhida no lugar da tradicional Cruz de Malta.

Unindo a luta do passado com a do presente, a camisa traz o uso da gola padre, que faz a combinação destes termos, que também é estendida pelas cores utilizadas: bege e ocre, que também fazem alusão e referência à carta.

O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira (28), contra o Bahia, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h (de Brasília). Partida deve marcar a estreia do novo terceiro uniforme.

