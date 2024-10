Vasco lança novo uniforme para temporada 24/25. (Foto: Divulgação/ Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 10:36 • Rio de Janeiro

O Vasco lançou o novo terceiro uniforme para a temporada 2024/25. A camisa homenageia a Resposta Histórica de 1924, que completa 100 anos e marcou a coragem do Gigante da Colina para lutar por pretos, pobres e operários.

A camisa conta com a tecnologia de revelação de trecho da carta, que é revelada em contato com a água, que faz alusão ao suor do torcedor e do jogador. Por ser uma camisa que remete ao tempo histórico do Vasco da Gama, a Cruz de Cristo foi escolhida no lugar da tradicional Cruz de Malta.

– Quem sua camisa como pode, pra fazer o que gosta quando der tempo? Quem quer fazer o que ama, mesmo sabendo que seu suor não será respeitado? Quem tem coragem pra lutar contra preconceitos todos os dias, por dias melhores que podem nunca chegar? Quem luta contra os ricos e poderosos, pra erguer sonhos gigantes e realmente valiosos? Quem leva e lava a alma de milhões há mais de 100 anos, nascendo do povo para se tornar o seu legítimo representante? Nós. Nós somos a resposta histórica. A conquista histórica é pra todos.

O que é a Resposta Histórica?

Em 2024, o Vasco homenageia o centenário da carta que é um marco na luta contra a discriminação racial e social no futebol brasileiro. A Resposta Histórica é uma carta redigida pelo presidente do clube José Augusto Prestes, em 1924, abrindo mão de participar da nova liga que surgia no Rio de Janeiro para não excluir jogadores pobres e negros do elenco, contrariando um pedido dos fundadores.

Unindo a luta do passado com a do presente, a camisa traz elegância e modernidade com o uso da gola padre, que faz a combinação destes termos, que também é estendida pelas cores utilizadas: bege e ocre, que também fazem alusão e referência à carta.