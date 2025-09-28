AO VIVO: siga Vasco x Ceará nas oitavas do Brasileiro de Futsal
Acompanhe o placar em tempo real
- Matéria
- Mais Notícias
Vasco e Ceará se enfrentam neste domingo (28), às 11h (de Brasília), na cidade de Teresópolis (RJ), pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!. Acompanhe AO VIVO, com NARRAÇÃO e IMAGENS abaixo.
Seleção brasileira se destaca na Copa das Nações de Futsal
Mais Esportes
Com Amandinha, Brasil convoca seleção para inédita Copa do Mundo de futsal feminino
Mais Esportes
Destaque do futsal do Vasco é cruz-maltino e quer liderar clube ao título brasileiro
Mais Esportes
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O confronto das oitavas de final coloca frente a frente duas equipes de campanhas parecidas na primeira fase, o que promete um duelo equilibrado. O Vasco da Gama garantiu sua vaga no mata-mata ao terminar na quinta colocação do Grupo A, somando 14 pontos em uma campanha de altos e baixos, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas.
Já o Ceará vem de uma trajetória um pouco mais consistente: o Vozão se classificou como o quarto colocado do Grupo B, com 16 pontos, em uma campanha de quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro de Futsal
Vasco x Ceará
🏐 Fase: Oitavas de final - Jogo de Ida
📆 Data e horário: Domingo, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Pedrão, em Teresópolis, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: YouTube do Lance!
Confira todos os confrontos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal
Além do duelo entre Vasco e Ceará, outras sete partidas agitam a fase de oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Confira todos os jogos:
Fortaleza x Sorriso
Atlético-PI x Criciúma
Yeesco x Apodi
Chapecoense x São Joseense
Traipu x América-MG
Passo Fundo x União São João
Paraná x São Miguel
- Matéria
- Mais Notícias