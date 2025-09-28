AO VIVO: siga Vasco x Ceará nas oitavas do Brasileiro de Futsal

Vasco e Ceará se enfrentam neste domingo (28), às 11h (de Brasília), na cidade de Teresópolis (RJ), pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!. Acompanhe AO VIVO, com NARRAÇÃO e IMAGENS abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O confronto das oitavas de final coloca frente a frente duas equipes de campanhas parecidas na primeira fase, o que promete um duelo equilibrado. O Vasco da Gama garantiu sua vaga no mata-mata ao terminar na quinta colocação do Grupo A, somando 14 pontos em uma campanha de altos e baixos, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

Raul Rocha em ação pelo futsal do Vasco (Foto: Divulgação / Vasco)

Já o Ceará vem de uma trajetória um pouco mais consistente: o Vozão se classificou como o quarto colocado do Grupo B, com 16 pontos, em uma campanha de quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro de Futsal

Vasco x Ceará

🏐 Fase: Oitavas de final - Jogo de Ida

📆 Data e horário: Domingo, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Pedrão, em Teresópolis, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: YouTube do Lance!

Confira todos os confrontos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal

Além do duelo entre Vasco e Ceará, outras sete partidas agitam a fase de oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Confira todos os jogos:

continua após a publicidade

Fortaleza x Sorriso

Atlético-PI x Criciúma

Yeesco x Apodi

Chapecoense x São Joseense

Traipu x América-MG

Passo Fundo x União São João

Paraná x São Miguel