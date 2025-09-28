menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco quebra escritas contra o Cruzeiro e mostra evolução

Equipe de Fernando Diniz tem boa atuação e dá sequência ao bom momento

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
11:00
Vasco Cruzeiro Rayan
imagem cameraRayan comemora gol pelo Vasco diante do Cruzeiro com Vegetti e Paulo Henrique (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Cruzeiro no último sábado (27), em São Januário, fez a equipe comandada por Fernando Diniz quebrar escritas e dar sequência ao bom momento. Com o resultado, o time chega ao sétimo jogo consecutivo sem derrotas em todas as competições.

continua após a publicidade

➡️ Diniz indica jogador do Vasco à Seleção Brasileira: ‘Um dos melhores do mundo’

Considerando apenas partidas do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino alcançou a marca de cinco rodadas sem perder, a maior sequência invicta da equipe nesta edição. Além disso, é a primeira vez que o Vasco conquista duas vitórias seguidas neste Brasileirão.

Outra escrita superada pelo time de Fernando Diniz diante do Cruzeiro diz respeito ao saldo de gols. Sob o comando do técnico nesta segunda passagem, a equipe ainda não havia vencido sem balançar a rede três ou mais vezes Ademais, o time voltou a não ser vazado após oito partidas nos 2 a 0 sobre a Raposa.

continua após a publicidade

Por fim, a vitória quebra dois tabus para o Vasco. O Gigante não vencia o Cruzeiro em São Januário desde 2019; de lá para cá, foram três jogos, dois empates e uma derrota antes do duelo do último sábado (27). Outro adversário incômodo superado pelo Cruz-Maltino foi o goleiro Cássio: esta é a primeira vitória vascaína contra o jogador, que havia levado a melhor em 11 dos 18 embates anteriores, além de sete empates.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Cássio Vasco Cruzeiro
Cássio sofre gol de Rayan em duelo entre Vasco e Cruzeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias