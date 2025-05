Tiros interrompem gravações no CT do Vasco

A tarde desta quarta-feira (21) foi marcada pelo "Media Day" do Vasco com o "Grupo Globo". As gravações precisaram ser interrompidas em razão da troca de tiros na Cidade de Deus, que fica ao lado do CT Moacyr Barbosa.

Entrevistas de Coutinho, Léo Jardim e Nuno Moreira foram interrompidas em razão de tiros na Cidade de Deus (Foto: Reprodução/Globo)

Durante as gravações do goleiro Léo Jardim, do meia Philippe Coutinho e do atacante Nuno Moreira é possível ouvir o alto som dos disparos. O Vasco deu todas as condições para que a reportagem da Globo gravasse no CT. A emissora ainda destaca que o clube e os profissionais são vítimas da violência na cidade.

Na segunda-feira (19), o policial José Antônio Lourenço, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), força de elite da Polícia Civil, foi morto durante uma operação na Cidade de Deus. A equipe do agente ajudava na investigação contra uma fábrica de gelo, que não tinha autorização para produzir e vender o produto, que tinha suspeita de estar contaminado, para estabelecimentos da Barra da Tijuca e Recreio.