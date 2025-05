Rayan cresce com Fernando Diniz e se afirma no Vasco

Autor do único gol do Vasco no empate com o Operário-PR, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, o atacante Rayan vem tendo bons momentos com a camisa cruz-maltina e engrenou sob o comando de Fernando Diniz. O jovem, de 18 anos, se afirmou na posição pelo lado direito e vem tento alta minutagem ajudando nos resultados.

A confiança escancarada em Rayan também é vista no contexto geral do elenco. Mais seguro para jogar e corajoso no estilo do novo comandante, o Vasco vai dando sinais de um trabalho mais sólido com, ao menos, competitividade.

- Muito feliz com o lance do gol. Sobre o Diniz, como eu falei, ele é um paizão para mim. Está me ajudando muito. Ele falou que veio para me ajudar bastante, nos outros clubes ele ajudou muitos jogadores. Creio que agora comigo ele vai ajudar bastante. Até na hora do gol está me dando esporro (risos) e vai me ajudar bastante - disse Rayan, após o duelo com o Operário pela Copa do Brasil.

Como opção de velocidade em contraponto a Nuno Moreira, outro homem de lado, e Vegetti, centroavante, Rayan tem encaixado bem no atual modelo de jogo. Válvula de escape em transição e homem no um contra um, o ponta campeão sul-americano sub-20 com a Seleção Brasileira, que já conta com sondagens do futebol europeu, vai se destacando.

Em 2025, com a camisa do Gigante da Colina, Rayan disputou 20 partidas e marcou quatro gols, sendo três pela Copa do Brasil. Ele, além da partida contra o Operário, balançou a rede nos jogos contra União Rondonópolis, na primeira fase, e Nova Iguaçu, na seguinte.