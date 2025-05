Caso Payet: Larissa Ferrari faz BO contra ex-jogador do Vasco

O caso entre Larissa Ferrari e Dimitri Payet, do Vasco, ganhou um novo episódio. A advogada abriu um Boletim de Ocorrência (BO) contra o jogador Souza, ex-atleta do clube carioca. A queixa aconteceu após declarações polêmicas do atleta em uma participação ao podcast "Barbacast", transmitido na última terça-feira (20).

Durante a entrevista concedida ao canal, Souza abordou as queixas de agressão de Larissa, que envolvem o antigo companheiro de time. O volante tratou do assunto com humor, realizou brincadeiras sobre a relação e criticou a postura da advogada sobre o caso.

- Pô, que loucura. Isso aí a gente dá uma risada lá no clube. Não é zoar o cara. Quando eu vi a notícia, eu falei ‘que loucura (risos). A gente ri, né, a gente ri, mas óbvio que a gente não vai zoar o cara, cada um tem a sua opção. Ela quer mídia. Tá tudo muito recente, esse negócio de Justiça… Querendo ou não, a mulher lá querendo aparecer pra caramba, falando um monte de coisa - disse o jogador.

Larissa abriu um Boletim de Ocorrência

A postura de Souza ao tratar da relação gerou incomodo na advogada. Como resultado, ela abriu um Boletim de Ocorrência contra o ex-jogador do Vasco. O Lance! teve acesso aos documentos. A ação alega que Larissa foi ameaçada, caluniada e difamada pelo atleta.

- Em um podcast no dia 20 de maio de 2024, o jogador do Vasco Josef de Souza Dias insiniou que minhas denúncias de abuso seriam para aparecer na mídia, querendo fama, menosprezando minha denúncia e meu sofrimento diante de vários traumas ocorridos antes e depois da denúncia. Essa insinuação fere a minha honra - diz parte do documento.

Caso Larissa e Payet

A torcedora do Vasco, Larissa, acusa o meia francês Dimitri Payet de agressões físicas, psicológicas e sexuais. A mulher, que é advogada, afirma ter mantido um relacionamento extraconjugal com o jogador no ano passado, iniciado após trocas de mensagens pelas redes sociais.

Em depoimento à polícia, o meia Dimitri Payet admitiu ter mantido um relacionamento com Larissa, torcedora do Vasco, mas negou as acusações de agressão feitas por ela. Segundo o jogador, todas as práticas relatadas foram consensuais e sugeridas pela advogada, que, de acordo com ele, nunca mencionou sofrer de qualquer transtorno psicológico.