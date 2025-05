Nesta quarta-feira (21), o goleiro do Vasco Phillipe Gabriel relatou ofensas racistas de parte da torcida do Santos na arquibancada da Vila Belmiro. O incidente ocorreu durante a partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 e precisou ser paralisada por alguns minutos por conta dos atos dos torcedores paulistas.

Os jogadores de Vasco e Santos chegaram a deixar o gramado, mas retornaram após quase dez minutos de paralisação. Em campo, a equipe carioca venceu os rivais por 2 a 1 e passou a ocupar a sexta colocação na competição, com 18 pontos. O time da Vila caiu para décimo, com 14.

As ofensas ocorreram aos seis minutos do segundo tempo, quando o goleiro Phillipe Gabriel se dirigiu ao árbitro Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario e reclamou que estaria sendo alvo de insultos racistas vindos de parte da torcida do Santos. O juiz paralisou a partida e cruzou os braços em forma de "X", dando início ao protocolo antirracista mundial recomendado pela Fifa.

Devido ao incidente, os jogadores do Vasco conversaram com o árbitro e chegaram a deixar o gramado. O jogo foi retomado minutos depois. Integrantes da torcida do Santos conversaram com alguns atletas das duas equipes, alegando que havia ocorrido um mal-entendido.

O árbitro relatou na súmula que paralisou a partida porque um torcedor teria dito: "vou te matar, macaco". Sem identificar o autor das ofensas e com o aval dos atletas de Vasco e Santos, o juiz retomou a partida na Vila Belmiro. Não houve registro de Boletim de Ocorrência.

O Santos emitiu nota oficial:

"Durante a partida do Campeonato Brasileiro Sub-20, entre Santos FC e Vasco da Gama, dois atletas da equipe adversária relataram supostas falas racistas da torcida do Santos FC. Seguindo o protocolo global antirracista, a arbitragem paralisou o jogo e, após diálogo entre as partes envolvidas, incluindo os torcedores presentes na arquibancada, nada foi confirmado. A partida foi reiniciada normalmente e não houve sequer registro de Boletim de Ocorrência".