777 pede adiamento do processo de recuperação judicial do Vasco

A 777 Partners pediu um adiamento do processo de recuperação judicial do Vasco junto à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Os advogados esperam que essa questão seja discutida somente após o dia 12 de março, data em que a Justiça decidirá se a liminar que deu controle da SAF ao Associativo seguirá valendo.

Em trecho do documento, os advogados da 777 citam possíveis danos irreparáveis caso o processo de recuperação judicial seja autorizado. A empresa busca recuperar parte do dinheiro investido quando decidiu comprar o Vasco.

- Diante dessas circunstâncias, para evitar a consumação de atos irreversíveis, com potenciais danos de impossível reparação para a 777 CARIOCA e, também, para a SAF, a 777 CARIOCA pede que seja postergada a análise do pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial exclusivamente em relação à SAF para depois do julgamento definitivo dos Agravos de Instrumento - diz trecho do documento.

Na última segunda-feira (24), o Vasco entrou com um pedido de recuperação judicial do Vasco SAF e do clube na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A medida visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade financeira para atrair novos investimentos.

Veja a nota completa do Vasco

"O Club de Regatas Vasco da Gama (CRVG), reiterando seu compromisso com a transparência e o respeito a toda comunidade vascaína, informa que deu entrada no pedido de recuperação judicial da VascoSAF e do CRVG na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), nesta segunda-feira, 24 de fevereiro.

Após concluir com êxito a etapa das mediações, é hora de a instituição avançar para a próxima fase. A recuperação judicial é fundamental neste momento, uma vez que reforça o comprometimento com o presente e o futuro do Vasco da Gama.

A reestruturação, iniciada em junho de 2024, tem como objetivo restabelecer, efetivamente, a saúde financeira do Club e da SAF. Esse processo segue contando com o suporte da Alvarez & Marsal e de renomados escritórios de advocacia altamente especializados.

A recuperação judicial é fundamental para aumentar a segurança jurídica, criando um cenário de previsibilidade e estabilidade financeira, favorável para atrair novos investidores e, eventualmente, uma futura negociação pautada pela responsabilidade.

O CRVG e a VascoSAF reafirmam que as operações do dia a dia e os investimentos no futebol continuarão, assim como o pagamento em dia dos salários dos profissionais, atletas e demais obrigações.

Decisões difíceis, mesmo quando amargas e impopulares, não diminuem a convicção e determinação da atual administração de enfrentar esse desafio de maneira firme e responsável. Ou se encara a realidade, ou corre o risco de seguir repetindo os mesmos erros do passado.

As informações sobre o processo de recuperação financeira serão atualizadas através dos canais oficiais de comunicação.

Saudações Vascaínas

Pedrinho

Presidente do Club de Regatas Vasco da Gama

Carlos Amodeo

CEO da Vasco SAF"