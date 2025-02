Qual é o tamanho da dívida do Vasco? Veja valores e entenda

O Vasco da Gama entrou com um pedido de recuperação judicial nesta semana, buscando reestruturar suas finanças e garantir maior controle sobre o pagamento das dívidas. A medida, que já vinha sendo estudada desde 2024, segue um caminho semelhante ao adotado pelo Cruzeiro no passado e tem como objetivo organizar as contas do clube e da SAF. Mas, afinal, qual o tamanho da dívida vascaína?

📊 Dívida do Vasco ultrapassa R$ 1 bilhão

De acordo com a consultoria Alvarez & Marsal, contratada pelo clube para auxiliar no processo de reestruturação, a dívida total do Vasco foi calculada em R$ 1,4 bilhão. Esse montante inclui passivos trabalhistas, cíveis e outras obrigações financeiras acumuladas ao longo dos anos.

O que é Recuperação Judicial?

A recuperação judicial é um mecanismo formulado pelo poder público para salvar empresas da falência. O futebol passou a fazer uso dele recentemente, e Cruzeiro e Coritiba são exemplos de clubes que passaram por esses processos.

Antes de optar pela recuperação judicial, o Vasco já havia adotado o Regime Centralizado de Execuções (RCE) para quitar parte das dívidas. Esse modelo, implementado desde 2021, destinava 20% das receitas correntes do clube para o pagamento de débitos trabalhistas e cíveis, que somavam cerca de R$ 223 milhões.



A diferença da recuperação judicial para o RCE é que, agora, o plano de pagamento precisa ser aprovado pela Justiça, que nomeará um administrador judicial para supervisionar o processo.

⚽ Impacto no futebol

Apesar do cenário financeiro desafiador, a diretoria do Vasco garantiu que a recuperação judicial não afetará os investimentos no futebol, assegurando a manutenção dos salários dos jogadores e demais compromissos do clube.