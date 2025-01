O Vasco anunciou novos nomes da comissão técnica permanente do clube. Luisinho Quintanilha, supercampeão com a camisa cruz-maltina como jogador, e Bruno Lazaroni, que também vestiu a camisa do time carioca como atleta, chegam como auxiliares.

Um dos maiores vencedores da história do clube de São Januário, Luisinho foi contratado em 1991. Ele conquistou quatro títulos do Carioca (92-93-94 e 98), dois Brasileiros (97 e 2000), Libertadores (98), Rio-São Paulo (99) e Mercosul (2000).

Já Lazaroni, que atuou pelo Vasco de 2002 a 2004, retorna ao clube para a função de auxiliar técnico. Ele já ocupou o cargo em 2018. Além disso, trabalhou no Botafogo, Athletico, Cuiabá, Coritiba, Ceará e Corinthians.

Novo treinador de goleiros do Vasco

Outro reforço para a comissão permanente é Leandro Franco. O treinador de goleiros tem passagens por Cruzeiro, Sivasspor e Akhisar, da Turquia, e Delhi Dynamos, da Índia. Além disso, também trabalhou diretamente com os goleiros Rafael Cabral no Napoli (ITA) e com Diego Alves no Valência (ESP).