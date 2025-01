O Vasco começou a venda de ingressos para a partida contra o Bangu, válida pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo será às 21h30 de quinta-feira (16), em São Januário.

Confira as informações sobre a venda de ingressos para Vasco x Bangu:

"Dos planos e valores por setor:

Setor Arquibancada:

Estatutário – R$40,00

Dinamite Eterno – Check in

Gigante ★★★★★ – R$20,00

Gigante ★★★★ – R$24,00

Gigante ★★★ – R$28,00

Gigante ★★ – R$32,00

Norte a Sul – R$40,00

Camisas Negras – R$56,00

Setor VIP:

Estatutário – R$55,00

Dinamite Eterno – Check in

Gigante ★★★★★ – R$27,50

Gigante ★★★★ – R$33,00

Gigante ★★★ – R$38,50

Gigante ★★ – R$44,00

Norte a Sul – R$55,00

Camisas Negras – R$77,00

Setor Social:

Estatutário – R$70,00

Dinamite Eterno – Check in

Gigante ★★★★★ – R$35,00

Gigante ★★★★ – R$42,00

Gigante ★★★ – R$49,00

Gigante ★★ – R$56,00

Norte a Sul – R$70,00

Camisas Negras – R$98,00

Dos valores (INTEIRA)

ARQUIBANCADA – R$80,00

VIP – R$110,00

SOCIAL – R$140,00

PORTÃO 11 (VISITANTE) – R$80,00

Da abertura e encerramento das vendas:

Abertura das vendas online – Sócios: 13/01 às 10h.

Público Geral e torcida visitante: 14/01 às 10h.

Encerramento das vendas online: 16/01 às 22:15h.

Onde comprar:

Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos

Sócio Estatutário: sociovasco.com.br

Público Geral e Torcida Visitante: vasco.eleventickets.com

IMPORTANTE:

A venda on-line para Público Geral é limitada a um ingresso por cadastro, e os ingressos do tipo “Meia-entrada” estão limitados à 40% das respectivas cargas.

Data e horário das ondas de compra:

1ª Onda de compra – Estatutários e Dinamite Eterno – 13/01 às 10h

2ª Onda de compra – Gigante ★★★★★ – 13/01 às 11h

3ª Onda de compra – Gigante ★★★★ – 13/01 às 12h

4ª Onda de compra – Gigante ★★★ – 13/01 às 13h

5ª Onda de compra – Norte a Sul e Gigante ★★ – 13/01 às 14h

6ª Onda de compra – Camisas Negras e Coração Infantil – 13/01 às 15h

7ª Onda de compra – Público Geral e Visitante – 14/01 às 10h.

ATENÇÃO: O cadastramento facial ficará disponível até às 22:15 do dia partida.

VINCULAÇÃO DE INGRESSO DO CONVIDADO DE SÓCIO:

Passo – O Titular do plano deverá solicitar ao Convidado que realize seu cadastro facial através do passo a passo a seguir: Acessar o site https://vasco.eleventickets.com/#!/home; Clique em “Público Geral – Jogos” e realize o cadastro; Após o cadastro ser finalizado, faça login com e-mail e senha cadastrada; Você será redirecionado à janela de cadastro da biometria facial; Centralize a sua face até o reconhecimento e clique em “salvar”; Insira o documento original com foto aberto (frente e verso); PRONTO! SUA BIOMETRIA FACIAL FICARÁ EM STATUS DE “ANÁLISE” E VOCÊ RECEBERÁ, VIA E-MAIL, A APROVAÇÃO DO SEU CADASTRO! 2. Passo – Após o convidado realizar o cadastro facial, o Titular do plano deverá vincular os seguintes dados do convidado clicando no botão “Vincular Portador” ao ingresso presente em seu carrinho: Nome completo, data de nascimento e CPF.

9. IMPORTANTE: Após a vinculação de um portador como convidado, não será possível realizar a troca do PORTADOR/Convidado. Sobre Cadeira Cativa:

INÍCIO E TÉRMINO AS VENDAS:

A venda acontecerá somente de forma presencial no dia 15/01, das 10hs às 17hs na sala de Beneméritos.

RETIRADA POR TERCEIROS (VENDA DA CATIVA):

Necessário apresentar procuração assinada com reconhecimento de firma ou assinatura digital, seguido de um documento oficial com foto.

Sobre a gratuidade: Sobre a gratuidade:

O RESGATE DO INGRESSO DE GRATUIDADE DEVERÁ SER REALIZADO, EXCLUSIVAMENTE, DE FORMA ON-LINE.

Data e horário de abertura e encerramento:

Abertura: 14/01 – 10h

Encerramento: 15/01 – 21:30h

Setor de acesso: ARQUIBANCADA

Não é permitida a gratuidade nos seguintes setores: Social, Vip e Camarote.

Resgate de forma online pelo site: vasco.eleventickets.com

Obs.: O Vasco poderá cobrar os documentos que comprovem o direito à gratuidade no momento do cadastro facial on-line e do acesso ao estádio e a comprovação da compra de ingresso dos pais ou responsáveis legais da pessoa com deficiência e menor de 15 anos, para atestar que esta será acompanhada para acessar o estádio.

Cadastro facial para público geral e Gratuidades:

PASSO A PASSO GERAL:

1 – Acessar o site https://vasco.eleventickets.com/#!/home;

2 – O responsável deverá fazer login com e-mail e senha cadastrada;

3- Após c cadastrado ser finalizado, faça login e-mail e senha cadastrada;

4- Você será redirecionado à janela de cadastro da biometria facial;

5 – Centralize a sua face até o reconhecimento e clique em ‘’salvar’’

6- Insira o documento original com foto aberto (frente e verso) e clique em ‘’salvar’’;

7 – PRONTO! SUA BIOMETRIA FACIAL FICARÁ EM STATUS DA ‘’ANÁLISE’’ E VOCÊ RECEBERÁ, VIA E-MAIL, A APROVAÇÃO DO SEU CADASTRO;

COMO RESGATAR A GRATUIDADE ONLINE PARA MENORES DE 12 ANOS:

Acesse o site https://vasco.eleventickets.com/#!/home; O responsável deverá fazer login com e-mail e senha cadastrada;

O QUE É PRECISO PARA TER DIREITO AS GRATUIDADES?

Pessoas com Deficiência: laudo médico, com assinatura e carimbo do médico, ou Cartão PCD/Carteira Diferenciada ou RioCard Especial, emitidos pelo Detran. Será concedida gratuidade para acompanhante apenas se estiver descrito no laudo médico ou se houver previsão legal.

O Vasco poderá solicitar a comprovação da compra de ingresso dos pais ou responsáveis legais da pessoa com deficiência menor de 15 anos, para atestar que esta será acompanhada para acessar o estádio.

Idosos – A partir de 65 anos: apresentação de documento de identidade com foto ou Cartão emitido pelo Detran. Não há direito à gratuidade para acompanhante.

Crianças de 3 a 11 anos: Necessário a validação facial paragratuidade. Apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento original contendo o CPF da criança. A gratuidade só poderá ser feita pelos pais ou responsáveis legais da criança, com apresentação de documento com foto que comprove o vínculo. Não há direito à gratuidade para o acompanhante. Lembrando que o responsável legal deverá apresentar também o ingresso do setor Arquibancada (9 ou 5).

Crianças até 2 (dois) anos com documento original: não é necessário cadastrar gratuidade.

O VASCO PODERÁ COBRAR OS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O DIREITO À GRATUIDADE NO MOMENTO DO CADASTRO FACIAL E DO ACESSO AO ESTÁDIO.

IMPORTANTE:

Convidados de sócios precisam estar junto ao titular do plano no momento da retirada da gratuidade para seu filho ou filha. Necessário o titular do plano apresentar o comprovante ou os ingressos para o Setor Arquibancada, além do documento original oficial com foto e CPF que comprove a titularidade do plano.

Sobre meia-entrada:

Tem direito à meia-entrada os profissionais que estejam em efetivo exercício nas instituições de ensino, tanto os da rede estadual como os da rede privada, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Também têm o benefício os jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto ou xerox autenticada. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra e a troca do seu ingresso de meia-entrada, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício. A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Do acesso:

Forma de acesso ao estádio:

IMPORTANTE:

O Vasco poderá conferir os documentos que comprovem a titularidade dos ingressos, que são pessoais e intransferíveis, sendo vedada a troca ou venda destes.

Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.

Gratuidade: Portão 8.

VIP: Portão 3.

Social: Portão principal e 19.

Visitante (BANGU): Portão 11.

Abertura dos portões: 19h30

IMPORTANTE:

Crianças com gratuidade deverão acessar o estádio pelo Portão 8, junto com o responsável legal, que deverá apresentar seu ingresso de arquibancada (independente do acesso – Portão 5 ou 9)."

