Hospital divulga boletim médico de Lúcio após acidente doméstico do ex-zagueiro

O ex-zagueiro e pentacampeão mundial Lúcio, de 47 anos, está internado na UTI do Hospital Brasília após sofrer queimaduras em 18% do corpo. O centro médico atualizou o quadro de saúde do ex-jogador neste sábado (17), segundo informações do "ge".

"O ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Lúcio, segue estável e consciente, sob cuidados da equipe especializada em queimados do Hospital Brasília – Rede Américas. Neste sábado (17), passou por curativo das lesões e mantém boa evolução clínica", trouxe o boletim médico do hospital.

O acidente ocorreu na sexta-feira (16) quando uma lareira ecológica explodiu em sua residência em Brasília. As queimaduras são de segundo grau e atingiram quase um quinto da superfície corporal do ex-atleta. Apesar da extensão das lesões, o quadro de saúde do ex-jogador é considerado estável.

A equipe médica especializada em tratamento de queimados acompanha o ex-defensor da seleção brasileira desde sua chegada ao hospital. O ex-atleta foi imediatamente encaminhado para atendimento médico após o incidente doméstico.

O ex-zagueiro, que defendeu a seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial, está aposentado dos gramados desde 2020, quando encerrou sua carreira no Brasiliense. Atualmente, ele reside em Brasília.

Na nota publicada no dia da internação, a unidade de saúde já havia informado que o jogador chegou ao local consciente e estável. O hospital não divulgou informações sobre o tempo previsto de internação ou possíveis sequelas das queimaduras.