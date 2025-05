PC Oliveira dá veredito sobre decisão de Daronco em Vasco x Fortaleza

A partida entre Vasco e Fortaleza, neste sábado (17), pelo Brasileirão, teve polêmica com a arbitragem de Anderson Daronco. O juiz expulsou Marinho e Coutinho no mesmo lance após os dois se desentenderem. PC Oliveira, comentarista de arbitragem, concordou com a decisão do árbitro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Marinho tinha a posse da bola e era marcado por Lucas Piton, lateral do Vasco. Incomodado com a pressão do defensor, o jogador deu uma braçada em Piton. Após análise do VAR, o atacante do Fortaleza foi expulso por Daronco

Indignado com a chegada de Marinho em Piton, Coutinho oi para cima do atacante do Fortaleza, que estava caído. O meia empurrou a cabeça do atacante. Após análise do VAR, Coutinho também foi expulso por Daronco.

continua após a publicidade

Durante a transmissão do Premiere, foi anunciado pelo narrador Jader Rocha que PC Oliveira concordou com a decisão de Anderson Daronco por expulsar Coutinho e Marinho.

➡️ Veja a tabela do Brasileirão

Por conta da vitória, o Cruz-Maltino subiu provisoriamente para a décima colocação, somando dez pontos. Já o Leão do Pici, com o mesmo número de pontos, caiu para 13º.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 0 FORTALEZA

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 17 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Nuno Moreira (2'/1T), Vegetti (1'/2T), Vegetti (33'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Nuno Moreira (VAS), Luiz Gustavo (VAS); Matínez (FOR)

🔴 Cartão vermelho: Marinho (FOR), Coutinho (VAS)

🚩 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🏁 VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Mauricio Lemos) e Lucas Piton; Hugo Moura (Matheus Carvalho), Philippe Coutinho e Tchê Tchê (Paulinho Bala); Rayan (Loide Augusto), Nuno Moreira (Adson) e Vegetti.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso (Marinho), Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Lucas Sasha (Pol Fernández), Matheus Rossetto (Emmanuel Martínez) e Pochettino; Yago Pikachu (Deyverson), Lucero e Breno Lopes (Kervin Andrade).