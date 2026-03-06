Do funk ao Vasco, o bicampeão olímpico Keegan Palmer se sente em casa no Brasil

Conteúdo Especial

O bicampeão olímpico Keegan Palmer abre um sorriso largo sempre que fala do Brasil. Ainda criança, viajava com o pai para Florianópolis, onde mergulhou na cultura, na culinária e, claro, no skate brasileiro. Foi ali que construiu uma amizade duradoura com o medalhista olímpico Pedro Barros e começou a moldar o estilo que o levou ao topo do skate park mundial.

A capital de Santa Catarina é um pico reconhecido do skate e casa de nomes mais conhecidos, como Yndiara Asp e Isadora Pacheco, e de talentos da nova geração, como Pedro Carvalho e Kalani Konig. Até hoje, Keegan lembra com carinho dos momentos vividos na infância e adolescência, nos tempos em que frequentava a casa da família de Pedro Barros.

— Pedro e o pai dele cuidaram muito bem de mim e do meu pai desde que eu era muito, muito jovem, eles me deram algo em que me inspirar no futuro. O skate brasileiro fez muito por mim, antes mesmo de saber que seríamos atletas olímpicos. Eu devo muito do meu estilo ao skate brasileiro. Eu adoro a cultura brasileira - contou, em entrevista exclusiva ao Lance!.

Keegan Palmer e Pedro Barros dividiram o pódio nos Jogos de Tóquio, em 2021, na estreia olímpica do skate. Enquanto o australiano conquistava seu primeiro título, o brasileiro faturava a medalha de prata, consolidando o sucesso da parceria.

— O Keegan é um grande amigo, acima de tudo. A gente poder ter grandes amigos na vida é um presente divino, é muito bom ser uma referência, mas mais importante ainda é ter bons amigos - contou Pedro.

Os skatistas Tate Carew e Pedro Barros erguem Keegan Palmer nos ombros após ouro olímpico (Foto: Reprodução/ Instagram)

Passinho de funk e paixão pelo Vasco

Além do skate e da culinária, Keegan Palmer se apaixonou pelo funk brasileiro. Durante a conversa com a reportagem do Lance!, chegou a brincar que bastaria colocar uma música para arriscar alguns passos de dança e "mexer os ombros".

Ele também adotou o Vasco da Gama como clube do coração, após ser presenteado por amigos com uma camisa durante viagem para o Rio de Janeiro. Ele viralizou durante o STU Pro Tour, em 2024, ao competir vestindo o uniforme do clube cruzmaltino.

— Sim, aqui é Vasco até o fim, irmão! Eu não assisto muito futebol, mas eu adoro o Vasco, ainda tenho aquela camisa. Vou usar sempre que estiver no Rio de Janeiro - contou.

Keegan Palmer é duas vezes campeão olímpico (Foto: Reprodução/ Instagram)

De olho em Los Angeles

Keegan Palmer chega como um dos favoritos ao Mundial de Skate em São Paulo, competição que conta pontos importantes para o ranking e, portanto, tem peso significativo na corrida olímpica. Dono de dois ouros, o australiano reconhece que é o atleta a ser batido e citou nomes da nova geração, como o do brasileiro Gui Khury, como potenciais rivais em Los Angeles.

— Sei que preciso me cuidar, tem muitos skatistas incríveis no cenário do park, mas agora sinto que, após ganhar dois ouros, posso relaxar um pouco, e aproveitar mais o ciclo até Los Angeles, sem ficar super estressado ou preocupado com certas coisas - finalizou.

