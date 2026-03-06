Vasco fechou 2025 com R$ 60 milhões em caixa, aponta relatório

O Vasco encerrou o ano de 2025 com cerca de R$ 60 milhões em caixa, segundo informações do 10º Relatório Mensal de Atividades (RMA) da recuperação judicial do clube e da SAF. O documento, elaborado pela administradora judicial Wald e apresentado à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, reúne atualizações financeiras, processuais e operacionais do processo.

continua após a publicidade

➡️Vasco fecha janela internacional com seis reforços e folha salarial reduzida

O relatório também informa que o clube contratou uma auditoria independente para revisar o fechamento dos demonstrativos contábeis, especialmente em relação aos últimos meses de 2025. O trabalho já está em andamento e pode resultar em ajustes contábeis relevantes nos números que ainda não passaram por auditoria.

Diante disso, o Vasco solicitou à administradora judicial a suspensão temporária da apresentação dos demonstrativos contábeis mensais durante o período de auditoria. Segundo o clube, a medida busca evitar a divulgação de dados que ainda podem passar por revisões técnicas, o que poderia gerar correções posteriores ou interpretações equivocadas devido à grande exposição pública das informações financeiras.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em partidas do Vasco no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Pedrinho durante partida entre Vasco e Atlético-MG no Brasileirão (Foto: Rodney Costa/ZIMEL PRESS)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

O documento ainda destaca avaliações positivas sobre a gestão financeira durante o período, citando ações como investimentos em infraestrutura — especialmente nas estruturas de treinamento —, reavaliação de contratos, controle de despesas e redirecionamento de recursos para áreas estratégicas. O relatório também aponta avanço nas negociações com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para adesão à modalidade de Transação Individual, dentro do processo de regularização das dívidas tributárias.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.