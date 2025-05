Os sócios do Vasco aprovaram na noite desta sexta-feira (23) a criação da Sociedade de Propósito Específico (SPE), empresa que vai gerir a venda do potencial construtivo do estádio de São Januário.

Ao todo 3.059 vascaínos votaram na Assembleia Geral Extraordinária. 2.315 sócios votaram pela aprovação da criação da SPE, enquanto 670 votantes pela reprovação. 74 torcedores se absteram na votação.

Com a aprovação da SPE, o Vasco dá mais um passo importante para a modernização de São Januário. Após o anúncio, o presidente da Assembleia Geral, Alan Belaciano, disse que se sentiu surpreso com a quantidade de votantes. Além disso, o dirigente comemorou o resultado.

- Votaram 3059 (sócios). Me causou um pouco de surpresa, achei um número expressivo. Por ser uma votação mais burocrática do que uma eleição. Veja de maneira positiva. A torcida do Vasco extremamente engajada, empenhada. E obviamente a expectativa, todos os sócios estão querendo logo que nosso novo estádio comece a ser construído. Estamos ansiosos para cada tijolo e isso foi o reflexo

- Sobre os sócios votarem contra, é o exercício da democracia. Infelizmente, ao longo do dia a gente passou por uma série de desinformações. Combatemos todas as mentiras com o máximo de objetividade e transparência. Mas o Vasco tem uma política conturbada. Uma série de pessoas que colocam a política à frente do que realmente importa, que é o clube. Boa parte do resultado negativo vem dessa desinformação e dessa política que o Vasco precisa se livra.

