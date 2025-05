Fernando Diniz terá uma "dor de cabeça" para escalar o Vasco no primeiro clássico na volta ao clube. O técnico não contará com Philippe Coutinho, que foi expulso na vitória sobre o Fortaleza, na 9ª rodada do Brasileirão.

Sem Coutinho, o Vasco vive uma escassez de opções à altura, tendo em vista que o camisa 11 é um dos principais jogadores do time. De que forma Diniz pode escalar a equipe sem o meia? Quais as opções? O Lance! mostra abaixo.

Alex Teixeira

Alex Teixeira é um dos nomes que despontam para substituir Coutinho contra o Fluminense. Diniz já disse que conta com o atacante e que vai procura potencializar o jogador.

Antes da chegada de Diniz, Alex Teixeira estava recebendo diversas oportunidades sob o comando de Carille e Felipe Loureiro. Em diversas ocasiões foi o atacante que entrou no lugar de Coutinho nas partidas.

- Especificamente o Alex Teixeira, quando jogou contra mim aqui ele performou. E eu vou procurar não só para ele, para todo mundo que está aqui, dar o máximo que eu puder para que os jogadores consigam melhorar e ajudar o Vasco.

Opções remotas

Caso esteja apto para ser relacionado, Payet também é uma opção para substituir Coutinho. O meia francês, que se lesionou, já está treinando com o grupo. Após a classificação, Diniz afirmou que não sabe se vai poder contar com o camisa 10.

- É uma possibilidade, mas não uma certeza que vamos poder contar com o Payet. Ele tem ainda resquícios de dores no joelho, está voltando a treinar. Junto com o DM, vai saber avaliar. Questão de saúde, se vamos aproveitar e como vamos aproveitar no sábado.

Outra possibilidade remota é usar Benjamín Garré centralizado. Apesar de jogar na ponta direita com Carille, o ex-técnico do Vasco dizia que o enxergava como meia. Já Diniz contou que ainda está colhendo informações sobre o jogador e que a pausa para Data Fifa será fundamental para ter conhecimento do elenco.

- Muito pouco tempo para mim ainda. Não só ele como o Jean, os meninos da base que estiveram aqui e não estão mais. Quando tiver a parada da Data Fifa e do Mundial eu terei mais condição de ver o elenco todo do Vasco e responder de maneira mais adequada.

Apostar na base?

Se Diniz for apostar na base, a tendência é de que Lukas Zuccarello assuma a função. O meia de 18 anos, inclusive, já disputou clássicos entre os profissionais nesta temporada. Porém, o técnico prega cautela com a utilização dos jovens.

Coutinho foi expulso contra o Fortaleza e desfalca o Vasco (Foto: Daniel Ramalho/AFP)

O clássico entre Vasco e Fluminense será marcado pelo reencontro de Diniz com o Tricolor. A bola rola às 18h30 de sábado (24), no Maracanã. A partida é válida pela 10ª rodada do Brasileirão.