O anúncio da contratação de Joaquín Lavega pelo Fluminense deixou os torcedores do Vasco furiosos. Nas redes sociais, os vascaínos estão ironizando a diretoria pelo trabalho nesta janela de transferências. Confira algumas reações abaixo.

O Fluminense anunciou a contratação de Joaquín Lavega, joia de 19 anos que pertencia ao River Plate-URU. O atleta esteve no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (30), realizou os exames médicos e assinou contrato de cinco anos.

Nos últimos dias, o Vasco conversava com o clube uruguaio pela contratação do jovem, mas o Cruz-Maltino foi superado pelo Tricolor. O atleta chega no Time de Guerreiros para suprir a carência das pontas, uma vez que Mano Menezes conta apenas com Keno, Serna e Jhon Arias, que pode deixar o clube, no setor.

