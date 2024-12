Fluminense anuncia novo reforço, e torcedores provocam: ‘Chapéu feio no Vasco’

O Fluminense anunciou a contratação do atacante Joaquín Lavega, que defendia o River Plate-URU, nesta segunda-feira (30). O jogador já havia aberto conversas com Vasco, mas fechou com o Tricolor. Nas redes sociais, torcedores não perdoaram e provocaram o rival pelo "chapéu".

Na última semana, o Vasco iniciou as negociações por Lavega, de 19 anos, que teria se animado em atuar no futebol brasileiro. Torcedores do Cruz-Maltino chegaram, inclusive, a invadir as redes sociais do jogador para tentar convencer o uruguaio a fechar com a equipe.

Em 2024, Lavega atuou 35 vezes com a camisa do River Plate-URU, com 11 gols e cinco assistências. Em toda a carreira, o ponta tem 96 jogos, 15 gols e 12 assistências. Pela seleção de base do Uruguai, soma 18 partidas e três gols. O atleta assinou por cinco anos com o Fluminense.

"O Fluminense e o River Plate-URU comunicam a transferência do atacante Joaquín Lavega, que já realizou exames médicos e esteve nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho para assinatura de contrato de cinco anos. O Fluminense adquiriu os direitos do atleta, que tem 19 anos, é canhoto e tem passagens pela seleção principal e de base do Uruguai", escreveu o Fluminense.

