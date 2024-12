Retrospectiva 2024: Vegetti vive melhor ano na carreira pelo Vasco

Vegetti viveu uma temporada mágica pelo Vasco e fez o melhor ano da carreira. Em 2024, no auge dos 36 anos, o atacante argentino teve números impressionantes, se mostrou líder nato e ainda revelou o desejo de se aposentar no clube. Confira a retrospectiva 2024 do "Pirata" abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Retrospectiva 2024: Vasco enfrenta montanha-russa de emoções

Melhor temporada na carreira

Em 15 anos como jogador profissional, Vegetti nunca viveu uma temporada tão artilheira quanto teve no Vasco em 2024. Ao todo, o "Pirata" marcou 23 gols em 54 jogos. Além disso, o atacante foi garçom com três assistências.

Vegetti viveu o melhor ano na carreira em 2024 (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

'Pirata' capitão

Nos tempos em que o Vasco carece de ídolos, em 2024, Vegetti despontou como uma liderança importante. A goleada sobre o São Paulo, que representou a principal virada de chave do time na temporada, foi a primeira partida do atacante como capitão.

continua após a publicidade

Vegetti deu uma injeção de ânimo e adrenalina ao grupo. O atacante se mostrou um líder nato.

- Temos que olhar para cima e não mais para baixo. É como o Pedrinho e o Felipe falaram ontem, a gente pode ganhar, perder ou empatar, a forma é que não podemos negociar. Hoje se viu a forma.

➡️ Vasco confirma empréstimos de jogadores ao América-MG

Vegetti passou a ser capitão do Vasco nesta temporada (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Desejo de se aposentar no Vasco

Após a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, Vegetti revelou o desejo de se aposentar no Vasco. O atacante argentino tem vínculo até o final de 2025. O contrato ainda conta com um gatilho de renovação para 2026.

continua após a publicidade

- Eu falo isso sempre em toda a minha carreira: a gente não pode prometer algo sem saber o que vai acontecer. Eu tenho mais um ano de contrato (até dezembro de 2025), mas o presidente já falou comigo e com o meu empresário e eu disse: ‘cara, estou muito feliz aqui, se quiser que fique depende de você’. Se depender de mim, ficaria até aposentar. Falei isso para ele de coração que se fosse por mim ficaria até aposentar, mas não depende só de mim obviamente. Tem a procura do mercado, o Vasco pode receber uma proposta que considera, ou não. Muita coisa pode acontecer, mas fui muito claro com ele. Ele sabe. Estou muito feliz, acho que o melhor ano do Vasco está por vir. O clube precisa voltar a ser o que foi e eu quero ser protagonista, parte disso.

➡️ Vasco fará jogo-treino contra o Volta Redonda visando o Carioca

Artilheiro na temporada, Vegetti pensa em se aposentar no Vasco (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Choro na eliminação, seca de gols e redenção

A eliminação na Copa do Brasil fez Vegetti desabar. O atacante chorou copiosamente no gramado de São Januário. Após esta partida, o argentino viveu uma seca de gols. Ao todo foram seis jogos sem marcar. A maior sequência do jogador em 2024.

A redenção veio somente quando Felipe assumiu o comando interino da equipe. Vegetti voltou a balançar a rede justamente contra o Atlético-MG, no Brasileirão, e fechou o ano garantindo a vitória sobre o Cuiabá.

➡️ David Luiz, ex-Flamengo, confirma contatos do Vasco

Vegetti deixou o gramado chorando após a eliminação do Vasco na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Polêmica envolvendo rival

Em meados de dezembro, o Fluminense alegou que foi procurado e oferecido por uma empresa que representava Vegetti. O contato foi com o Departamento de Scout.

O Vasco, por sua vez, foi procurado pelo Fluminense. No entanto, não abriu conversas, uma vez que tem interesse em renovar com Vegetti. Vale lembrar que o vínculo do atacante com o Cruz-Maltino pode ser estendido automaticamente até 2026 em caso de metas cumpridas.

Pelo lado do empresário de Vegetti, o agente nega que o atacante tenha sido oferecido ao Fluminense. O staff do jogador não descarta a possibilidade de alguém ter se passado pelo empresário.

Empresário de Vegetti negou que ofereceu o jogador ao Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco