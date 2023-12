O camisa 70 teve uma atuação fundamental na vitória do Gigante da Colina sobre o Bragantino, na última rodada do Brasileirão. Além de fazer o gol que garantiu o 2 a 1 no placar de São Januário, o atacante foi o responsável pela expulsão do zagueiro equatoriano Léo Realpe, do adversário paulista, fato que facilitou a vida dos donos casa clube carioca na reta final da partida.