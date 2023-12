⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ TEM LESÃO! Aposta de Ramón Díaz, Marlon Gomes precisou ser substituído após se lesionar sozinho pisando na bola. O meia deu lugar para Paulinho



2️⃣ QUE ESTRELA! Entrando no decorrer da partida, Paulinho foi responsável por marcar o primeiro gol do Vasco após arriscar um chute com desvio em Luan Cândido



3️⃣ CHORADO! Na segunda etapa, o RB Bragantino empatou com um gol chorado de Léo Ortiz após um bate-rebate na área do Cruz-Maltino



4️⃣ TEM VAR! Defensor do Braga, Léo Realpe foi expulso por uma falta em Serginho após Wilton Pereira Sampaio ser auxiliado pelo VAR



5️⃣ COMO SE FOSSE TÍTULO! Na reta final, Serginho aproveitou um cruzamento de Paulinho e surgiu na pequena área para cabecear e dar a vitória ao Vasco