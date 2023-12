Cria do Vasco, Figueiredo tem 22 anos e perdeu espaço após a chegada de Ramón Díaz. Com o técnico argentino, o atacante disputou apenas cinco jogos, o último no dia 7 de outubro, empate em 0 a 0 com o São Paulo, quando entrou nos minutos finais. O jogador sequer foi relacionado nas últimas duas rodadas do Brasileirão.