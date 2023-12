Mesmo na reserva durante toda a temporada, o goleiro Ivan despertou o interesse de diversos clubes do Brasil, o que dificulta a sua permanência no Vasco. O Cruz-Maltino tem interesse em mantê-lo em seu elenco, mas o jogador deseja ter mais minutos no ano que vem e sabe que a titularidade pertence a Léo Jardim, considerado um dos melhores da posição no último Campeonato Brasileiro.