Desde que virou a chave para abril, o Vasco tem passado por uma maratona intensa de jogos. O mês nem acabou e o cansaço é nítido nos principais jogadores do elenco.

Por exemplo, Coutinho e Nuno Moreira, que são as maiores cabeças pensantes, tiveram uma atuação apagada no empate com o Lanús, em 0 a 0. Em coletiva, o técnico Fábio Carille considerou a quantidade de jogos como um dos motivos para a queda de rendimento.

- Fisicamente não se consegue trabalhar nada. O cansaço de uma partida bate 48 horas depois. O de sábado bateu ontem. Hoje já temos que encher o tanque, tem outro jogo puxado. Vamos ter uma pausa. Quatro dias para o jogo contra o Cruzeiro. E depois três dias para o Operário. O descanso é maravilhoso para nós. Não tem o que treinar (nessa sequência), não tem parte física. É recuperar e jogar. De vez em quando pode tirar um ou outro. Nuno não tem histórico de lesão, já te dá uma sequência maior. É ver o dia a dia para saber da resposta deles - pontuou Carille.

Nuno Moreira chegou ao Vasco no final de fevereiro e ainda não conseguiu jogar uma partida completa. Ao todo, o atacante português foi titular em nove oportunidades.

Já Coutinho foi titular em 16 jogos. O camisa 11 não foi substituído em apenas dois confrontos. Contra o Lanús, o meia foi substituído aos 22 minutos, enquanto Nuno aos 35 minutos.

A queda de rendimento também se justifica com a quantidade de finalizações. Após a saída de Coutinho, o Vasco chutou ao gol com Paulinho, de fora da área. Depois que Nuno foi substituído, o Cruz-Maltino sequer finalizou.

Dura sequência de jogos tem afetado desempenho do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Vasco joga no domingo (27), quando enfrenta o Cruzeiro, às 18h30, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes duelam no Estádio Parque do Sabiá.