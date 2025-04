Ficha do jogo CAX FLA Oitavas de final Novo Basquete Brasil Data e Hora Quarta-feira, 23 de abril, às 20h30 Local Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul Árbitro Onde assistir

Flamengo e Vasco vão à quadra nesta quarta-feira (23) disputar os jogos pelas oitavas de final do campeonato do NBB. O Rubro-Negro enfrenta o Caxias do Sul fora de casa, já o Gigante da Colina faz duelo com o São José Basketeball. Ambos os jogos serão transmitidos no BasketPassTV, Caxias do Sul x Flamengo passam também no SporTV e Flamengo TV.

Os jogos da decisão do NBB são disputados em melhor de cinco, ou seja, o time que vencer três partidas avança a etapa. É o primeira disputa entre os times.

Veja detalhes dos jogos de hoje no NBB

FICHA TÉCNICA - CAX x FLA

📅 Data: quarta-feira, 23 de abril;

⌚ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), Basquetpass TV e Flamengo TV (streamings pagos)

Jogo 2: 27/04/2025, 11h;

Jogo 3: 29/04/2025, 20h.

FICHA TÉCNICA - SJO x VAS

📅 Data: quarta-feira, 23 de abril;

⌚ Horário: 19h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Farma Conde Arena

📺 Onde assistir: YouTube NBB (streaming gratuito), Basquetpass TV (streaming pago)

Jogo 2: 26/04/2025, 17h;

Jogo 3: 28/04/2025, 19h30.

Classificação do campeonato

1º Minas Tênis Clube – 85,3% 2º Clube de Regatas do Flamengo – 76,5% 3º Basquete Franca – 73,5% 4º Brasília Basquete – 55,9% 5º Bauru Basket – 55,9% 6º Esporte Clube Pinheiros – 55,9% 7º União Corinthians de Osasco – 52,9% 8º CR Vasco da Gama – 52,9% 9º São José Basquete – 50,0% 10º Sport Club Corinthians Paulista – 50,0% 11º UniFacisa Basquete – 47,1% 12º Clube Athletico Paulistano – 44,1% 13º São Paulo Basquete – 38,2% 14º Pato Basquete – 38,2% 15º Basquete Caxias do Sul – 32,4% 16º Mogi das Cruzes Basquete – 32,4% 17º Botafogo Basquete – 29,4% 18º Fortaleza Basquete – 29,4%

*A classificação do Novo Basquete Brasil considera o aproveitamento das equipes