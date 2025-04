Um dos grandes destaques do Vasco na "Era SAF", o goleiro Léo Jardim tem uma proposta em mãos de renovação com o clube. Na zona mista, após o empate com o Lanús, o jogador disse que confia nos empresários para que a situação tenha um desfecho positivo o quanto antes. Confira no player acima.

Leo Jardim é um dos principais destaques do Vasco em 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- Essa parte eu deixo para o meu empresário, para o pessoal que trabalha, cuida e faz a gestão da minha carreira. O que eu posso dizer é que eu tenho o desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado para o clube e para a minha gestão também. Estou esperando as coisas se resolverem. Eles já sabem da minha posição e eu confio muito no trabalho deles para conseguir resolver da melhor maneira. Acredito que as coisas vão ter um desfecho positivo, mas o meu objetivo e foco é dentro de campo. Trabalhar o mais forte possível para poder estar aqui e ajudar o Vasco sempre que precisar de mim - revelou Léo Jardim. E finalizou afirmando que não recebeu propostas para deixar o Vasco:

- Não chegou nada até a mim. Estou com meu foco no Vasco. Meu foco do dia a dia, quando não estou em casa com a minha família, é estar trabalhando, evoluindo para ajudar a equipe da melhor maneira quando precisarem de mim.

Contratado pelo Vasco em 2023, Léo Jardim tem contrato é o final deste ano. O goleiro chegou ao clube para disputar a titularidade com Ivan. Em 2024, o jogador esteve em campo em 59 jogos dos 61 disputados na temporada.

Neste ano, Léo Jardim já atuou em 20 das 23 partidas que o Vasco disputou. O camisa 1 só não entrou em campo nas três primeiras rodadas do Campeonato Carioca, quando o Cruz-Maltino jogou com uma equipe alternativa.

