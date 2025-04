O técnico Fábio Carille não considerou um tropeço o empate com o Lanús, já que Vasco segue vivo na Sul-Americana. Mas, em verdade, o Cruz-Maltino pode ter se complicado sim, visto que apenas o primeiro colocado vai às oitavas de final da competição.

Na noite desta terça-feira (23), o Vasco encontrou dificuldade para furar o sistema defensivo de um time que está invicto há 11 jogos. Nove destas partidas foram empates, contando com o de São Januário.

Mais uma vez, o Vasco se mostrou uma equipe de poucas notas: bola na área para Vegetti ou contar com talentos individuais de Coutinho ou do Nuno Moreira, que viveram uma noite pouco inspirada.

O saldo no primeiro tempo até que foi positivo, uma vez que a equipe levou perigo, sobretudo, no lado direito, com a dobradinha Paulo Henrique e Rayan. Porém, o cansaço da sequência de três jogos em sete dias era nítido.

Ainda assim expectativa era de uma equipe com fome de vencer na etapa final. Só que no campo, a resposta foi um time lento, previsível e com posse de bola sem efetividade. De 11 finalizações, apenas duas foram no gol de Losada. Nem as substituições surtiram efeito.

Pensando no primeiro lugar, o Vasco tinha a obrigação de ganhar no Caldeirão. Era o famoso "jogo de seis pontos". Uma vitória faria o Cruz-Maltino ultrapassar o Lanús, que é o líder do Grupo G. Os times ainda se enfrentarão no dia 13 de maio, na Argentina.

Vale destacar que Carille tinha um retrospecto positivo em São Januário. O empate com o Lanús foi o primeiro resultado em que Carille não conquistou uma vitória na Colina Histórica. Nas outras vezes foram cinco vitórias. Veja abaixo.

Vasco 4 x 1 Portuguesa (5ª rodada do Campeonato Carioca)

Vasco 1 x 0 Botafogo (11ª rodada do Campeonato Carioca)

Vasco 2 x 1 Santos (1ª rodada do Brasileirão)

Vasco 1 x 0 Puerto Cabello (2ª rodada do Grupo G da Sul-Americana)

Vasco 3 x 1 Sport (3ª rodada do Brasileirão)

Vasco 0 x 0 Lanús (3ª rodada do Grupo G da Sul-Americana)

Vasco e Lanús não tiraram o zero do placar (Foto: Daniel Ramalho/AFP)

O Vasco joga no domingo (27), quando enfrenta o Cruzeiro, às 18h30, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Estádio Parque do Sabiá. Pela Sul-Americana, o Cruz-Maltino volta a campo somente no dia 7 de maio, quando encara o Puerto Cabello, na Venezuela.