Futebol Internacional

Ex-Vasco, Rafael Belinho leva time croata a vencer clubes da Premier League

Atacante é destaque na Copa Internacional da Premier League

Dia 31/10/2025
17:06
Rafael Belinho em ação pelo Dinamo Zagreb (Foto: Divulgação/ Dinamo Zagreb)
imagem cameraRafael Belinho em ação pelo Dinamo Zagreb (Foto: Divulgação/ Dinamo Zagreb)
Há cinco anos atuando no futebol croata, o atacante Rafael Belinho vem confirmando as expectativas criadas ainda nos tempos de Vasco da Gama. O jogador, que hoje defende o Dinamo Zagreb, tem se destacado nas competições locais e internacionais, liderando artilharias e consolidando sua trajetória na Europa.

Belinho, de 16 anos, comentou o amadurecimento desde a saída do Brasil e a responsabilidade de corresponder ao que se esperava dele. O atacante afirmou que está satisfeito com o desempenho e que encara o bom momento como resultado da confiança e da adaptação fora do país.

– Acredito que estou provando na prática o que esperavam e ainda esperam de mim. Fico bastante satisfeito com isso, pois demonstra, entre outras coisas, que sei lidar bem com a pressão. Não é fácil sair do seu país tão novo e ainda assim dar resultados. Tenho orgulho da minha caminhada até aqui – disse o jogador.

Rafael Belinho em ação pelo Dinamo Zagreb (Foto: Divulgação/ Dinamo Zagreb)
Rafael Belinho em ação pelo Dinamo Zagreb (Foto: Divulgação/ Dinamo Zagreb)

Desempenho na Inglaterra

O atacante vem disputando a Copa Internacional da Premier League, torneio sub-21 realizado mensalmente. Nas duas primeiras partidas, o Dinamo Zagreb venceu o Nottingham Forest e o Chelsea, ambas por 1 a 0. O próximo compromisso será contra o Newcastle, no dia 20 de dezembro, seguido do duelo com o Brighton, em janeiro.

Belinho também destacou a importância de atuar em solo inglês e o impacto da competição em sua projeção profissional. O atacante considera a experiência uma vitrine importante para jovens talentos observados por clubes da Premier League.

– Todos sabem que o futebol da Inglaterra é o mais valorizado do mundo. Ter a chance de jogar aqui é sensacional. Sei que pessoas ligadas aos clubes da Premier League estão vendo as partidas, e isso acaba sendo um estímulo extra para mim – completou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

