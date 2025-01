Leila vê fim de ciclo para Rony no Palmeiras e dispara contra Dudu: ‘Saiu pela porta dos fundos’

Questionada sobre a permanência de Rony no Palmeiras, Leila Pereira foi categórica ao afirmar que acredita que o ciclo do atacante no clube chegou ao fim. O jogador, no entanto, se reapresentou com o restante do elenco e segue participando da pré-temporada na Academia de Futebol.

– Acho que sim (fim de ciclo). Como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom pra ele novos ares – afirmou a presidente.

A mandatária confirmou que recebeu uma proposta do Fluminense, mas o jogador e seu estafe não chegaram a um acordo com a diretoria carioca sobre a base salarial, o que encerrou as tratativas.

– Houve sim uma negociação com o clube carioca (Fluminense), por parte do Palmeiras estaria tudo certo, mas precisa-se que o atleta se acerte com o clube, estamos nessa situação. Porque alguns atletas nos entendemos que colaboraram demais conosco, mas como tudo na vida tem um ciclo – revelou.

Ao ser questionada sobre semelhanças entre as saídas de Dudu e Rony, Leila afirmou que as situações são completamente diferentes e que o ex-camisa 7 deixou o clube paulista pela "porta dos fundos".

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, explicou a situação de Rony (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

– O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. No meio do ano quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões. Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum, é extremamente disciplinado, cumpre seus deveres e se ele não quiser ir, não tem problema – completou.