A derrota do Vasco para o Red Bull Bragantino por 3 a 0, em São Januário, gerou uma noite de forte tensão nos bastidores cruz-maltinos. Após o apito final, torcedores tentaram invadir o estádio para protestar contra o desempenho da equipe. Em meio ao cenário conturbado, o técnico Renato Gaúcho colocou o cargo à disposição da diretoria no vestiário.

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Apesar da repercussão, a situação não foi tratada como um pedido formal de demissão. Segundo informações divulgadas inicialmente pela jornalista Joanna de Assis e confirmadas pelo Lance!, Renato adotou um tom de desabafo, indicando que deixaria o clube caso entendesse que era o principal problema do time. O treinador ficou bastante incomodado com as críticas recebidas nas arquibancadas e considerou as cobranças exageradas sobre ele. Durante a reta final da partida, após ser chamado de "covarde" por parte da torcida, Renato apontou para si na beira do campo, em gesto de inconformismo.

Renato Gaúcho é xingado e atingido por copos vindo das arquibancadas do Vasco (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Cobranças no vestiário

O ambiente no vestiário também foi marcado por cobranças intensas entre os jogadores. Lideranças do elenco, como Thiago Mendes e Léo Jardim, puxaram a conversa e cobraram uma mudança de postura do grupo. Os ânimos chegaram a ficar exaltados em alguns momentos, mas a situação acabou sendo controlada internamente.

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Renato Gaúcho segue no comando do Vasco

Na manhã desta segunda-feira, Renato indicou publicamente que seguirá no comando da equipe. Em publicação nas redes sociais, o treinador classificou a atuação diante do Bragantino como "lamentável" e afirmou que o foco agora está na classificação pela Copa Sul-Americana. Liberado da suspensão imposta pela Conmebol, Renato estará novamente no banco de reservas na partida contra o Barracas Central, nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), buscando garantir a vaga do Vasco na próxima fase do torneio.

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