Renato Gaúcho se pronuncia após cobranças em derrota do Vasco

Treinador foi ausência na coletiva de imprensa depois do duelo com o Bragantino

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/05/2026
13:48
Renato Gaúcho em Vasco x Bragantino (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)
Ausente na entrevista coletiva pós jogo, Renato Gaúcho veio a público por meio de suas redes sociais para comentar a derrota do Vasco para o RB Bragantino por 3 a 0. O técnico foi muito xingado e hostilizado em São Januário, na noite deste domingo (24).

— Foi uma noite lamentável. Nada saiu como planejado e infelizmente perdemos um jogo em casa que poderia nos colocar em uma posição melhor na tabela. Agora é continuar trabalhando e focar na classificação de quarta-feira pela Sul-Americana. Depois disso, vamos pensar no jogo de domingo, em casa, pelo Brasileiro — escreveu Renato em post no Instagram.

➡️VÍDEO: Renato Gaúcho é hostilizado pela torcida do Vasco e debocha de cobranças

Renato Gaúcho é xingado e atingido por copos vindo das arquibancadas do Vasco (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Renato Gaúcho foi muito xingado em São Januário durante a derrota do Vasco para o Bragantino por 3 x 0 em São Januário. À beira do gramado, o técnico Cruz-Maltino chegou inclusive a ser atingido por alguns dos copos arremessados da arquibancada, mas reagiu com certa "indiferença" ao momento.

Após o terceiro gol do Bragantino, Renato Gaúcho foi xingado e hostilizado. Em resposta ao coro, o treinador ironizou as críticas e gesticulou, questionando: "Eu?".

Após o embate, Renato se dirigiu ao banco de reservas e o auxiliar Alexandre Mendes comandou o time do Vasco nos minutos restantes da partida. A ausência do treinador na área técnica gerou inúmeros xingamentos, incluindo o de "covarde", que foi um dos mais proferidos pelos torcedores.

Após a partida, Renato Gaúcho não compareceu à entrevista coletiva, dando lugar a Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, e Thiago Mendes, capitão da equipe.

O Vasco volta a campo na quarta-feira (27), contra o Barracas Central, em São Januário, em partida decisiva pela Sul-Americana, às 19h.

