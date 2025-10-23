Vasco divulga informações sobre ingressos para o jogo contra o São Paulo no Brasileirão
Equipes se enfrentam no domingo (2), às 20h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Vasco da Gama divulgou, nesta quinta-feira (23), às 20h30 (de Brasília), os detalhes sobre a venda de ingressos para os torcedores cruzmaltinos que desejam acompanhar a partida entre o Gigante da Colina e o São Paulo, no domingo (2), em São Januário. A partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
🎟️ Informações sobre ingressos para a Vasco X São Paulo
Setor Arquibancada
- Dinamite Eterno: Check-in gratuito
- Gigante ★★★★★ – R$ 30,00
- Gigante ★★★★ – R$ 36,00
- Gigante ★★★ – R$ 42,00
- Gigante ★★ – R$ 48,00
- Estatutário – R$ 60,00
- Norte a Sul – R$ 60,00
- Camisas Negras – R$ 84,00
Setor Vip
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 37,50
- Gigante ★★★★ – R$ 45,00
- Gigante ★★★ – R$ 52,50
- Gigante ★★ – R$ 60,00
- Estatutário – R$ 75,00
- Norte a Sul – R$ 75,00
- Camisas Negras – R$ 105,00
Setor Social
- Dinamite Eterno: Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 45,00
- Gigante ★★★★ – R$ 54,00
- Gigante ★★★ – R$ 63,00
- Gigante ★★ – R$ 72,00
- Estatutário – R$ 90,00
- Norte a Sul – R$ 90,00
- Camisas Negras – R$ 126,00
Inteira e meia valores:
- Arquibancada – R$120,00 / Meia – R$60,00
- Vip – R$150,00 / Meia – R$75,00
- Social – R$180,00 / Meia – R$90,00
- Visitante – R$120,00 / Meia – R$60,00
🗓️ Programação das vendas
- Online (Sócios): 23/10 às 14h
- Público Geral e Visitante: 28/10 às 10h
- Resgate de Gratuidade: 28/10 10h às 17h
- Encerramento de venda: 02/11 às 21h15
Datas e Horários das Ondas de Compra
- Estatutários e Dinamite Eterno: 23/10 às 14h
- Gigante ★★★★★: 23/10 às 16h
- Gigante ★★★★: 23/10 às 18h
- Gigante ★★★: 24/10 às 10h
- Norte a Sul e Gigante ★★: 24/10 às 12h
- Camisas Negras/Coração Infantil: 24/10 às 14h
- Público Geral/Gratuidade/Visitante: 28/10 às 10h
Onde Comprar?
Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos
Sócio Estatutário: sociovasco.com.br
Público Geral / Visitante: vasco.eleventickets.com
