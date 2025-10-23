menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco divulga informações sobre ingressos para o jogo contra o São Paulo no Brasileirão

Equipes se enfrentam no domingo (2), às 20h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/10/2025
15:13
imagem cameraSão Januário, estádio do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama divulgou, nesta quinta-feira (23), às 20h30 (de Brasília), os detalhes sobre a venda de ingressos para os torcedores cruzmaltinos que desejam acompanhar a partida entre o Gigante da Colina e o São Paulo, no domingo (2), em São Januário. A partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

🎟️ Informações sobre ingressos para a Vasco X São Paulo

Setor Arquibancada

  • Dinamite Eterno: Check-in gratuito
  • Gigante ★★★★★ – R$ 30,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 36,00
  • Gigante ★★★ – R$ 42,00
  • Gigante ★★ – R$ 48,00
  • Estatutário – R$ 60,00
  • Norte a Sul – R$ 60,00
  • Camisas Negras – R$ 84,00

Setor Vip

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 37,50
  • Gigante ★★★★ – R$ 45,00
  • Gigante ★★★ – R$ 52,50
  • Gigante ★★ – R$ 60,00
  • Estatutário – R$ 75,00
  • Norte a Sul – R$ 75,00
  • Camisas Negras – R$ 105,00

Setor Social

  • Dinamite Eterno: Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 45,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 54,00
  • Gigante ★★★ – R$ 63,00
  • Gigante ★★ – R$ 72,00
  • Estatutário – R$ 90,00
  • Norte a Sul – R$ 90,00
  • Camisas Negras – R$ 126,00

Inteira e meia valores:

  • Arquibancada – R$120,00 / Meia – R$60,00
  • Vip – R$150,00 / Meia – R$75,00
  • Social – R$180,00 / Meia – R$90,00
  • Visitante – R$120,00 / Meia – R$60,00

Lucca, do São Paulo, durante partida contra o Vasco, no Morumbis
Lucas Piton, do Vasco, disputa bola com Lucca, do São Paulo, durante partida no Morumbis (Foto: Foto: Jota Erre/AGIF)

🗓️ Programação das vendas

  • Online (Sócios): 23/10 às 14h
  • Público Geral e Visitante: 28/10 às 10h
  • Resgate de Gratuidade: 28/10 10h às 17h
  • Encerramento de venda: 02/11 às 21h15

Datas e Horários das Ondas de Compra

  • Estatutários e Dinamite Eterno: 23/10 às 14h
  • Gigante ★★★★★: 23/10 às 16h
  • Gigante ★★★★: 23/10 às 18h
  • Gigante ★★★: 24/10 às 10h
  • Norte a Sul e Gigante ★★: 24/10 às 12h
  • Camisas Negras/Coração Infantil: 24/10 às 14h
  • Público Geral/Gratuidade/Visitante: 28/10 às 10h

Onde Comprar?

Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos
Sócio Estatutário: sociovasco.com.br
Público Geral / Visitante: vasco.eleventickets.com

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

