Reforma de São Januário: Prefeito do Rio convoca torcedores para ato da assinatura da lei que viabiliza modernização do estádio do Vasco

Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 01:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, convocou os vascaínos a comparecerem em São Januário, nesta quarta-feira (3), para um ato simbólico da sanção do projeto de lei que envolve o potencial construtivo do estádio. Na mesma data, o Vasco vai enfrentar o Fortaleza, às 20h, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É uma convocação para a torcida do time mais extraordinário, fantástico, que tem a torcida mais bonita e mais apaixonada do Brasil. Essa amada torcida cruz-maltina, queria convidar todos vocês que vão ao jogo na próxima quarta-feira, dia 3, a chegarem mais cedo em São Januário, para a gente presenciar um momento histórico para o Club de Regatas Vasco da Gama, que vai ser a sanção da lei do estádio de São Januário. A gente viabilizou que eu anuncie aqui mesmo, quando a gente mandou a lei para a Câmara. Agora quero vocês lá — convidou o Prefeito do Rio, Eduardo Paes. E completou:

- Quarta-feira, dia 3, antes da vitória do Vascão, vamos lá preparar São Januário, que vai ser um estádio novo, lindo, o mais bonito do Rio de Janeiro dentre todos aqueles que existem e virão. Saudações Vascaínas e até lá.

O projeto de lei foi aprovado em plenário em junho e permite ao Vasco a transferência do potencial construtivo. Com isso, o clube vai receber recursos de empresas pelo "direito de construir" que teria direito no terreno de São Januário.

O Vasco pretende arrecadar cerca de R$ 500 milhões para viabilizar a reforma de São Januário.

Projeto de reforma de São Januário prevê um estádio para mais de 47 mil vascaínos (Foto: Projeto de Sergio Moreira Dias, Felipe Nicolau, Willian Freixo, Clarissa Pereira e Ana Carolina Dias)

O projeto de reforça de São Januário prevê um estádio com capacidade para 47.838 torcedores, sendo 32.743 nas arquibancadas e 10.258 nas cadeiras. A intenção da diretoria do Vasco é começar as obras em dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro. Com isso, a tendência é de que esta temporada seja a última da atual versão da Colina Histórica.