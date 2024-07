Coutinho chega para reforçar o elenco do Vasco (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 10:27 • Rio de Janeiro (RJ)

A novela envolvendo Philippe Coutinho e Vasco entra nos seus capítulos finais. Após muitas negociações, todas as etapas do processo foram concluídas com sucesso e o anúncio oficial, após a assinatura de contrato, deve acontecer até quarta-feira, dia 3 de julho.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

A ideia inicial era que o atleta rescindiria o contrato com o Aston Villa, no entanto, nos últimos dias, depois de o Vasco ter atendido a todas as exigências do meia, Coutinho e seus representantes entenderam junto ao clube inglês que o empréstimo seria a melhor opção. Segundo os repórteres Aline Nastari e Gilmar Ferreira, a duração do empréstimo seria de um ano com o Cruz-Maltino.

No entanto, a atualização mais recente veio do jornalista Lucas Pedroso, que divulgou que o Vasco terá prioridade em uma possível compra ou em um novo empréstimo para clubes brasileiros. O clube até buscou 1 ano e meio de contrato para tê-lo na temporada de 2025 inteira, mas não ocorreu acordo.

Coutinho, Souza e Alex Teixeira são os novos reforços do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram: @souza_5)

Importante salientar que a vontade de Coutinho retornar ao Vasco foi um ponto crucial para o negócio acontecer. Outro fator importante foi a "força tarefa" organizada por Pedrinho para atender a todos os pedidos do meia. A janela de transferências abre no dia 10 de julho e a joia, a partir desta data, já deve estar disponível para ajudar o Cruz-Maltino.