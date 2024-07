Empresário revela sondagem de clube do México por Adson: ‘Bom para o Vasco se a gente traz os mesmos seis milhões de euros’

Adson tem dois gols com a camisa do Vasco (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 19:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Adson pode se tornar um dos nomes a sair do Vasco nesta janela de transferências. Em entrevista ao canal "Denilson Show", o empresário do atacante revelou que o jogador recebeu uma sondagem de clube mexicano.

A gente está começando a entender melhor esses projetos, que é um outro ponto importante, sobre o que essas SAFs representam para o futebol brasileiro. A gente precisa um pouco mais de verdade. Mas aí, o Adson vem para o Vasco. E posso te falar uma coisa? Hoje, temos consulta de um clube importante do México — disse o empresário Fábio Mello. E emendou:

- Talvez, para o Vasco e para o Adson, com o tumulto que está a gestão. Ainda que eu tenha uma admiração enorme pelo Pedrinho. Talvez seja bom para o Vasco se a gente traz os mesmos 6 milhões de euros. Deixa seguir. E não é para ganhar comissão, não. A comissão é só uma consequência do melhor plano para ele. O que vai ser do Vasco? E o Adson tem cinco anos de contrato - finalizou.

A assessoria de Adson informou que a entrevista do empresário Fábio Mello foi há 40 dias e o contexto era diferente do atual. Além disso, a empresa também afirmou que não há negociações com o atacante no momento e que o jogador está feliz no Vasco. Confira abaixo.

"Importante esclarecimento: o empresário do atacante Adson, Fábio Mello, participou do podcast do Denilson há 40 dias, onde o contexto era totalmente diferente do atual. Fábio e Roni, agentes do atleta, possuem ótima relação com Presidente Pedrinho e com a direção do clube.

Não existem negociações com o atleta no momento. Adson tem contrato com o Vasco, e está feliz no clube com a sequência de bons jogos que vem fazendo."

Adson chegou ao Vasco no início de 2023 e assinou dezembro de 2027. O Cruz-Maltino pagou cerca de R$ 27 milhões ao Nantes pelo jogador. O atacante de 23 anos é uma das maiores transferências do clube.

Durante a temporada, Adson tem um desempenho inconstante com a camisa do Vasco. O atacante tem recebido mais oportunidades e se destacado sob o comando do interino Rafael Paiva.

Adson tem 23 jogos com a camisa do Vasco. Ao todo, o atacante marcou dois gols e deu uma assistência.