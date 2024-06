Qual Vasco Philippe Coutinho vai encontrar a partir de julho?

Philippe Coutinho vive a expectativa de retornar ao Vasco nos próximos dias (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A cada semana que passa, Philippe Coutinho vive a expectativa de assinar seu contrato com o Vasco e confirmar seu retorno. O meia poderá fazer sua reestreia a partir do dia 10 de julho.

O clássico contra o Botafogo deu alguns indicativos sobre o que o jogador pode esperar, tanto no aspecto positivo, quanto no negativo. Nesse sentido, o Lance! busca esclarecer o que o astro encontrará em sua possível nova casa.

Parceria com Payet

A expectativa por um Vasco com Coutinho e Payet é muito grande, mas também há prós e contras em uma formação com a dupla em campo. O que é certo é que qualidade não faltará no setor, mas nem sempre o talento ganha jogos sozinho.

No duelo contra o Botafogo, o francês entrou na etapa inicial e "mudou" a partida com grandes jogadas e uma distribuição de bolas que não se via antes da sua entrada. No entanto, seus companheiros tinham muitas dificuldades em concluir as jogadas.

Com Coutinho, a tendência é de que os passes açucarados sejam cada vez mais vistos, principalmente em caso da formação com o camisa 10. Mas outras peças, como Adson, Vegetti e os laterais que possuem muita capacidade ofensiva precisam estar em sintonia com a velocidade de jogo proposta pela dupla.

O ponto negativo é que ambos os atletas não devem ter muitas responsabilidades defensivas, o que pode criar um "buraco" no meio de campo. No clássico com o Botafogo, o Vasco deu muito espaço no setor para o adversário após a entrada do francês.

Energia da torcida

Embora o empate não tenha sido o melhor resultado para o Vasco, o público presente em São Januário deu um show. Não houve vaias, mas sim apoio incondicional do início ao fim, principalmente após o gol marcado por Vegetti.

Nome unânime entre os torcedores, Philippe Coutinho chegará na Colina Histórica com status de ídolo. E apesar da situação do clube, o atleta deve ser ovacionado em seu retorno e com a expectativa de elevar o nível de jogo da equipe para se livrar da incômoda situação.

Reformulação na janela

Coutinho também encontrará um clube em construção no meio de uma temporada, o que será um desafio não só para si, mas para todo o elenco. O Vasco busca no mercado a contratação de um novo treinador após a demissão de Álvaro Pacheco para dar um rumo ao time.

Além disso, o Cruz-Maltino contratou Marcelo Sant'ana para o cargo de diretor esportivo após a saída de Pedro Martins. O ex-presidente do Bahia pode realizar novas contratações no mercado de transferências com o objetivo de tornar o elenco mais competitivo para o restante do Brasileirão.

Além disso, Coutinho deve reencontrar Alex Teixeira e Souza, que são dois amigos do mundo do futebol e que foram pedidos pelo jogador no Vasco. Com isso, o atleta tem as condições impostas necessárias para voltar e fazer o que sabe de melhor.