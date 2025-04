A Junta Deliberativa do Vasco aprovou a lista de sócios aptos a votar na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), sobre a Sociedade de Propósito Específico (SPE). A empresa vai ficar responsável pela reforma de São Januário.

A criação da SPE foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Vasco. Agora, os sócios do clube vão decidir se também aprovam. A etapa é prevista no Estatuto cruz-maltino.

Mesmo aprovada a lista pela Junta Deliberativa, que é formada pelos presidentes dos cinco poderes do Vasco. São eles: Pedrinho (diretoria administrativa), João Riche (Conselho Deliberativo), Luis Manuel Fernandes (Conselho de Beneméritos), João Marcos Amorim (Conselho Fiscal) e Alan Belaciano (Assembleia Geral).

Nesta sexta-feira (25), o clube vai abrir o prazo para impugnações. Após a análise dos recursos, o clube publicará a lista de sócios definitiva e, posteriormente, a convocação da data da AGE.

