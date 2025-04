O que é EBITDA? Veja guia para entender balanço financeiro do seu clube

Até o fim de abril, os clubes de futebol do Brasil são obrigados a divulgar seus balanços financeiros referentes ao ano anterior. A exigência está prevista na Lei Geral do Esporte e tem o objetivo de promover mais transparência na gestão esportiva. Alguns clubes, como Flamengo e Palmeiras, publicaram com antecedência e outros têm até a próxima quarta-feira (30) para fazer o mesmo.

Mas, para o torcedor comum, essas informações podem parecer um emaranhado de termos técnicos e números difíceis de entender. Pensando nisso, preparamos um guia direto e didático para ajudar a interpretar os balanços dos clubes e acompanhar de perto a saúde financeira da sua equipe do coração.

📊 Entenda os principais termos financeiros

🔹 Ativos

São todos os bens e direitos do clube — como dinheiro em caixa, imóveis, jogadores com valor de mercado, valores a receber, entre outros.

🔹 Passivos

Representam as dívidas e obrigações — salários a pagar, empréstimos, impostos, dívidas com outros clubes, etc.

🔹 Patrimônio líquido

Diferença entre o que o clube tem (ativos) e o que deve (passivos). Se for negativo, é sinal de que as dívidas superam os bens.

🔹 Receita bruta

É o total arrecadado em um período, somando todas as fontes de receita (TV, bilheteria, patrocínio, venda de jogadores...).

🔹 Receita líquida

É o que sobra da receita bruta após descontos e deduções, como impostos ou comissões.

🔹 Despesa

Todos os gastos e custos operacionais do clube: salários, viagens, estrutura, contratações, impostos, entre outros.

🔹 Fluxo de caixa

Mostra quanto dinheiro entrou e saiu do caixa em um determinado período. Serve para avaliar a capacidade de pagamento no curto prazo.

🔹 EBITDA

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Mostra quanto o clube gera de caixa só com sua operação, sem considerar dívidas ou efeitos contábeis.

🔹 Resultado operacional

É o lucro ou prejuízo da operação esportiva, sem incluir ganhos ou perdas financeiras (como variação cambial ou juros bancários).

🔹 Superávit ou déficit

O saldo final do exercício: se o clube arrecadou mais do que gastou, teve superávit. Se gastou mais, teve déficit.

⚠️ Por que acompanhar os balanços do seu clube?

Permite saber se o clube está gastando mais do que arrecada

Ajuda a entender de onde vêm os recursos para contratações

Mostra se a gestão é sustentável no longo prazo

Facilita a comparação com rivais e SAFs

Dá poder ao torcedor para cobrar responsabilidade financeira

