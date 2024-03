Reforma de São Januário: Eduardo Paes garante que PL do estádio do Vasco vai ser votado em 30 a 45 dias

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 20:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Eduardo Paes assegurou que o projeto de lei do potencial construtivo para a reforma de São Januário será votado entre 30 a 45 dias. O prefeito do Rio de Janeiro se encontrou com o presidente do Vasco, Pedrinho, e o vereador Alexandre Isquierdo. O vídeo foi publicado primeiramente pelo "Uol". Veja no player acima.

Projeto da reforma de São Januário (Foto: Divulgação)

- Estamos aqui com nosso presidente Pedrinho, com o vereador Isquierdo. Infelizmente o presidente da Câmara não está aqui, mas estamos aqui para falar que o projeto está pronto para ser votado na Câmara. Em 30 a 45 dias, a Câmara vai deliberar sobre isso. Claro que uma "pressãozinha" nos vereadores nunca custa nada.

- Tem monte de vascaíno na Câmara. Eu estou pronto para ajudar o Vasco. E aí, independente se você torce ou não para o Vasco, o Vasco é um patrimônio do Rio de Janeiro, assim como todos os clubes grandes e pequenos da cidade. São Januário é muito importante para o Estado. Que o melhor estádio do Brasil fique ainda melhor.