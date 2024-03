Jornalista elege melhores meias no Brasil e diz: ‘Payet está na terceira prateleira’

Payet vive ótimo início de temporada pelo Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 18:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais magro e em forma, o meia Dimitri Payet vive ótimo início de temporada no Vasco. No entanto, para o jornalista Osvaldo Pascoal, o jogador ainda está na "terceira prateleira" dos meias do futebol brasileiro. O comentarista rasgou elogios a Arrascaeta, e também pôs Raphael Veiga e Alan Patrick à frente do francês.

- A primeira prateleira tem um sozinho: Arrascaeta. Esse é quem tira o coelho da cartola. O Veiga não está fazendo isso, talvez porque tenha outras funções para cumprir no Palmeiras. O Veiga é um baita jogador, está na segunda prateleira com o Alan Patrick. Na terceira prateleira, Payet, Ganso e Renato Augusto - opinou Pascoal.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 36 anos, Payet está em boa fase com a camisa do Vasco. Em 2024, o jogador atuou em oito partidas, com dois gols marcados e quatro assistências concedidas, números melhores que nos 17 jogos pelo Cruzmaltino em 2023. O craque também já defendeu Olympique de Marselha, Lilla, West Ham, Saint-Etienne e Nantes.