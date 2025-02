Na última quarta-feira (19), Davi Lucas, de oito anos, jogador da base do Vasco da Gama foi baleado no Complexo da Pedreira e Chapadão. O pai do jovem, Maicon, também foi ferido no confronto. Em contato com o Lance!, o clube informou que assumirá o tratamento clínico e psicológico do atleta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- O Vasco está em contato com a família desde o ocorrido, por meio da equipe do Dr. Cláudio Henrique Ribeiro, coordenador médico da base. Assim que o jovem receber alta, estará sob os cuidados do clube, tanto na parte clínica quanto na psicológica - declarou o clube.

Detalhes do ocorrido

Davi e seu pai aguardavam no ponto de ônibus quando policiais começaram a perseguir um carro e atirar contra o veículo. Os disparos atingiram o jovem Davi Lucas e seu pai Maicon. Segundo a mãe da vítima, os policias não prestaram socorro à família.

continua após a publicidade

Os dois foram levados de carro para uma unidade de pronto atendimento por um morador que avistou pai e filho pedindo socorro no chão.

Segundo a mãe do menino, a bala atravessou a perna esquerda de Davi, mas atingiu somente o "tecido mole", diminuindo as chances de grandes complicações na recuperação. O pai do garoto, que também foi atingido, sofreu uma fratura óssea provocada pelo impacto do disparo, e precisou passar por cirurgia para retirar o projetil alojada em sua perna.

⚠️ Davi Lucas, atleta do sub-8 do Vasco, foi baleado na perna durante confronto no Complexo da Pedreira e Chapadão.



O jogador do Vasco estava ao lado do pai em um ponto de ônibus para ir treinar quando foi atingido na perna esquerda. O pai também foi baleado.



Davi e seu pai já… pic.twitter.com/0iNpJ6bnjK — NewsColina (@newscolina) February 19, 2025

- Davi estava muito abalado, mas se tranquilizou um pouco mais após conversar com o psicólogo e a fisioterapeuta. A primeira coisa que ele perguntou para fisioterapeuta foi se ele ainda seria capaz de jogar futebol e ela respondeu que sim - disse a mãe de Davi, jovem da base do Vasco baleado em operação policial.

continua após a publicidade

Os dois não sofrem risco de morte, mas seguem internados, sem previsão de alta. Davi Lucas, que foi baleado, é jogador da equipe sub-14 da base do Vasco.

Dabi Lucas, garoto da base do Vasco, segue internado em hospital após ser baleado (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Teria vaga? Atacante abre live e implora para jogar no Vasco