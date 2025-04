Rayan vive fase especial no Vasco e supera marca de 2024

Uma das grandes joias das categorias de base e prestes a renovar seu contrato, Rayan, de apenas 18 anos, vive momento especial com a camisa do Vasco. O atacante, autor de um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Sport, em São Januário, no último sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, já ultrapassou sua marca de 2024.

O camisa 77 tem três gols em nove jogos pelo Cruz-Maltino em 2025. Os outros dois tentos foram anotados em jogos da Copa do Brasil, contra União Rondonópolis e Nova Iguaçu. Na temporada passada, o jovem disputou 33 partidas e balançou as redes duas vezes.

Se o cenário for ampliado, será ainda mais favorável a Rayan. Na campanha do título sul-americano da categoria sub-20, o atacante marcou contra Paraguai, na vitória por 3 a 1, e no empate em 1 a 1 com a Argentina.

Rayan tem renovação de contrato engatilhada com o Vasco até o fim de 2026. O jogador sondado pelo mercado europeu na primeira janela de transferências do ano, mas nenhuma proposta oficial foi apresentada. No Brasil, o Botafogo surgiu como interessado e as conversas também não evoluíram.

O Vasco se prepara para enfrentar o Ceará, terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Fábio Carille soma seis pontos, com duas vitórias em três jogos na competição.