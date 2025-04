71 anos de Dinamite: veja homenagens ao maior ídolo do Vasco

Maior ídolo da história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite completaria 71 neste domingo (13) e a data foi reservada para grandes homenagens. Além da principal delas, que foi a festa em São Januário na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, outras figuras importantes destacaram a grandeza do "Bob", que morreu no dia 8 de janeiro de 2023, em decorrência de um câncer no intestino.

continua após a publicidade

Vegetti recebe homenagem do Vasco por artilharia no século XXI

Nas arquibancadas da Colina Histórica, uma linda festa dos torcedores vascaínos com mosaico 3D e bandeirão com uma ilustração do maior artilheiro da história do clube, com 708 gols. Durante o show de luzes, o estádio todo se apagou e apenas a estátua do ídolo ficou iluminada, contando com projeções no gramado.

Estátua de Roberto Dinamite iluminada antes do jogo contra o Sport (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Apesar de não usar a camisa dez, que atualmente está com Payet, Philippe Coutinho, o 11, presenteou a família de Roberto Dinamite com a camisa utilizada em jogo. A peça foi entregue a Rodrigo Dinamite, filho do Maior de Todos (alcunha dada pelo clube).

continua após a publicidade

Após contribuir com uma assistência na vitória de ontem, Coutinho presenteou a família de Roberto Dinamite com a camisa utilizada em jogo. 🎩🧨



Rodrigo Dinamite, filho do Maior de Todos, recebeu em mãos o presente do craque e falou um pouco do sentimento pelas homenagens! ❤️… pic.twitter.com/VYUBCsRc2E — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 13, 2025

Um dos principais comunicadores do Grupo Globo, o comentarista Lédio Carmona, torcedor declarado do Cruz-Maltino, fez publicação nas redes sociais exaltando Roberto Dinamite: "Faria 71 anos hoje. Faria, não. Faz 71 anos. Ídolos e heróis não morrem. São eternos. Feliz aniversário, Roberto Dinamite".

Grandeza e marcas de Dinamite pelo Vasco

Roberto Dinamite tem uma lista robusta de grandes marcas alcançadas em sua vitoriosa carreira. Ele, além de jogador, foi eleito presidente do clube em 2008 e reeleito em 2011, tendo conquistado Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. "Bob" conseguiu pelo Vasco:

continua após a publicidade

– 1.110 jogos pelo Vasco da Gama (jogador que mais vestiu a camisa do clube)

– 708 gols pelo Vasco da Gama (maior artilheiro da história)

– Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro (190 gols)

– Maior artilheiro da história do Campeonato Carioca (279 gols)

– Maior artilheiro da história de São Januário (184 gols)

– Maior artilheiro da história dos confrontos do Vasco com seus principais rivais:

– Vasco x Flamengo (27 gols x 19 gols de Zico)

– Vasco x Fluminense (36 gols x 12 gols de Waldo)

– Vasco x Botafogo (25 gols x 17 gols de Quarentinha)

– Autor do gol mais bonito da história do Maracanã (1976)