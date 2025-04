Vegetti recebe homenagem do Vasco por artilharia no século XXI

O "Pirata" vai se afirmando na história do Vasco e com potencial de idolatria para torcedores da geração. Antes da partida contra o Sport, no último sábado (12), em São Januário, vencida pelo Cruz-Maltino pelo placar de 3 a 1 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Pablo Vegetti recebeu uma homenagem das mãos do presidente Pedrinho por ter se tornado o maior artilheiro estrangeiro do clube no século XXI.

Este número aumentou após a grande atuação do camisa 99 diante do Leão, com dois gols marcados. Contratado em agosto de 2023, o argentino agora soma 46 gols em 94 jogos.

Vegetti no jogo do Vasco contra o Sport em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vegetti na lista de maiores artilheiros estrangeiros do Vasco

Além da marca no século, Vegetti também alcançou uma nova posição na lista dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Vasco. Agora, o "Pirata" ocupa a segunda colocação, atrás do uruguaio Villadoniga, que jogou de 1938 e 1942 e marcou 83 gols.

Villadoniga (Uruguai) – 1938 a 1942 – 83 gols

Pablo Vegetti (Argentina) – 2023 a 2025 – 44 gols

Cano (Argentina) – 2020 e 2021 – 43 gols

Silvio Parodi (Paraguai) – 1954 a 1956 – 37 gols

Alfredo González (Argentina) – 1940 a 1942 – 29 gols

Bahianinho (Portugal) – 1927 a 1936 – 29 gols

Petkovic (Sérvia)- 2002 a 2004 – 28 gols

Hugo Lamanna (Argentina) – 1934 e 1935 – 25 gols

Riascos (Colômbia) – 2015 a 2018 – 20 gols

Danilo Menezes (Uruguai) – 1965 a 1971 – 17 gols